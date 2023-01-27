Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

РФ під виглядом навчань нарощує свою авіацію в Білорусі – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ під виглядом навчань нарощує свою авіацію в Білорусі – Генштаб ЗСУ
Фото: Depositphotos

Російська Федерація нарощує своє авіаційне угруповання на території Білорусі.

Така інформація є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

Як наголошують у Генштабі ЗСУ, робить це РФ під виглядом спільних зі Збройними силами Білорусі льотно-тактичних навчань, що мають тривати до 1 лютого 2023 року.

Зараз дивляться

Загалом же ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках залишається стабільною.

Наступальних угруповань ворога Генштаб ЗСУ станом на 27 січня не виявив.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 338-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка