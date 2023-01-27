РФ під виглядом навчань нарощує свою авіацію в Білорусі – Генштаб ЗСУ
Фото: Depositphotos
Російська Федерація нарощує своє авіаційне угруповання на території Білорусі.
Така інформація є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.
Як наголошують у Генштабі ЗСУ, робить це РФ під виглядом спільних зі Збройними силами Білорусі льотно-тактичних навчань, що мають тривати до 1 лютого 2023 року.
Зараз дивляться
Загалом же ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках залишається стабільною.
Наступальних угруповань ворога Генштаб ЗСУ станом на 27 січня не виявив.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 338-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка