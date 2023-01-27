РФ під виглядом навчань нарощує свою авіацію в Білорусі – Генштаб ЗСУ

Січень, 27 в 7:06

Російська Федерація нарощує своє авіаційне угруповання на території Білорусі.

Така інформація є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

Як наголошують у Генштабі ЗСУ, робить це РФ під виглядом спільних зі Збройними силами Білорусі льотно-тактичних навчань, що мають тривати до 1 лютого 2023 року.

Зараз дивляться Загалом же ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках залишається стабільною. Наступальних угруповань ворога Генштаб ЗСУ станом на 27 січня не виявив. Повномасштабна війна в Україні триває вже 338-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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