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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Танки Leopard від Канади та серійне виробництво САУ Богдана: що відбувається на 338-й день війни (онлайн)

Танки Leopard від Канади та серійне виробництво САУ Богдана: що відбувається на 338-й день війни (онлайн)

Внаслідок масованої атаки Росії 26 січня загинуло 11 людей і стільки ж постраждалих, повідомили в ДСНС.

До Києва приїхали аудитори з США для контролю за розподілом військової допомоги, повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Нардепа Миколу Тищенка виключили з партії Слуга народу через те, що без службової потреби поїхав до Таїланду.

У ЗСУ перевіряють дані щодо можливого находження білоруських військових у Запорізькій області.

Уряд Канади оголосив, що надасть Україні чотири танки Leopard 2 та допоможе у навчанні екіпажів.

ССО Азов став окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ.

Міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив фото, на якому сидить за кермом української САУ Богдана. Він заявив, що Міноборони у 2022 році закуповувало озброєння та військову техніку у вітчизняних виробників. Тому “танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті буде підтримувати українська — у всіх розуміннях цього слова — артилерія”.

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01:31 - 27 січня

Франція та Італія близькі до завершення узгодження технічних деталей щодо постачання Україні зенітно-ракетних комплексів SAMP/T.

Про це британському телеканалу Sky News повідомили два дипломатичних джерела.

Телеканал додає, що наразі незрозуміло, як швидко буде ухвалено остаточне рішення щодо зазначених ЗРК.

Київ просив західних союзників надати більше систем протиповітряної оборони ще у листопаді, зокрема, запит стосувався і ЗРК SAMP/T, також відомої як Mamba (Мамба).

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорну 27 січня планує вирушити до Італії, де зустрінеться зі своїм італійським колегою Гвідо Кросетто.

За даними телеканалу, обидві сторони прагнуть просунути переговори щодо SAMP/T.

– Ми завершуємо переговори з італійцями. Ще не так далеко (до завершення, – Ред.), – повідомило Sky News французьке дипломатичне джерело.

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00:32 - 27 січня

США направлять в Україну танки Abrams модифікації M1A2, який має значно поліпшені можливості порівняно з більш ранньою моделлю M1A1.

Про це заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час спілкування з журналістами.

За її словами, модифікація M1A2 буде тією версією танків Abrams, які США передадуть українським військам.

При цьому Сінгх зазначила, що у США зараз “немає цих танків у надлишку” на складах”, тому на передачу танків Україні підуть “місяці”.

– Частково цей пакет, про який ми оголосили, має на меті закупити нові танки для України, – сказала заступник спікера Пентагону.

Вона додала, що постачання 31 танка не є “символічним” жестом з боку США.

– Я не вважаю, що батальйон танків Abrams для України – це символічно. Це реальні здібності, які, безумовно, забезпечать Україні перевагу на полі бою, – заявила Сабріна Сінгх.

Як розповів американському телеканалу CNN генерал армії у відставці Роберт Абрамс, колишній командувач збройними силами США в Кореї, чий батько був тим, на честь кого назвали 70-тонну машину, танк M1A2 є значною модернізацією порівняно зі старішим M1A1, переважно за рахунок того, що A2 працює на цифровій системі, на відміну від аналогової системи A1.

ДжерелаPBS NewsHourCNN

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