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Франція та Італія близькі до завершення узгодження технічних деталей щодо постачання Україні зенітно-ракетних комплексів SAMP/T.

Про це британському телеканалу Sky News повідомили два дипломатичних джерела.

Телеканал додає, що наразі незрозуміло, як швидко буде ухвалено остаточне рішення щодо зазначених ЗРК.

Київ просив західних союзників надати більше систем протиповітряної оборони ще у листопаді, зокрема, запит стосувався і ЗРК SAMP/T, також відомої як Mamba (Мамба).

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорну 27 січня планує вирушити до Італії, де зустрінеться зі своїм італійським колегою Гвідо Кросетто.

За даними телеканалу, обидві сторони прагнуть просунути переговори щодо SAMP/T.