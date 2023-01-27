Танки Leopard від Канади та серійне виробництво САУ Богдана: що відбувається на 338-й день війни (онлайн)
Внаслідок масованої атаки Росії 26 січня загинуло 11 людей і стільки ж постраждалих, повідомили в ДСНС.
До Києва приїхали аудитори з США для контролю за розподілом військової допомоги, повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.
Нардепа Миколу Тищенка виключили з партії Слуга народу через те, що без службової потреби поїхав до Таїланду.
У ЗСУ перевіряють дані щодо можливого находження білоруських військових у Запорізькій області.
Уряд Канади оголосив, що надасть Україні чотири танки Leopard 2 та допоможе у навчанні екіпажів.
ССО Азов став окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ.
Міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив фото, на якому сидить за кермом української САУ Богдана. Він заявив, що Міноборони у 2022 році закуповувало озброєння та військову техніку у вітчизняних виробників. Тому “танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті буде підтримувати українська — у всіх розуміннях цього слова — артилерія”.