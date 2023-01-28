Січень, 28 в 21:03

Попри санкції до Росії продовжують надходити мікрочипи виробництва нідерландських компаній.

Про це свідчать результати розслідування NOS і Nieuwsuur.

– Попри жорсткі санкції мікрочипи нідерландських компаній все одно потрапляють до Росії. Йдеться про мільйони штук від початку вторгнення в Україну до грудня включно, – йдеться у публікації.

Поставки реалізують через групу китайських компаній, які закуповують нідерландські чипи та експортують їх до РФ. Одна з таких компаній входить до санкційного списку США через постачання для російського оборонного комплексу.

Зараз дивляться У розслідуванні наголошують, що протягом останніх місяців зниження експорту не спостерігається. За даними журналістів, кількасот постачань здійснено до трьох російських компаній, пов’язаних з оборонними підприємствами. Також нідерландські мікрочипи були виявлені у російській зброї. Експорт відбувається через посередників. У Нідерландах діють провідні компанії в секторах напівпровідників і мікросхем, зокрема NXP і ASML. Мікрочипи NXP нещодавно були знайдені на полі бою в Україні. Читайте ЄСПЛ визнав прийнятною справу України та Нідерландів проти РФ: що це означає

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