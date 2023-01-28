Мільйони мікрочипів надходять до РФ з Нідерландів в обхід санкцій – ЗМІ
Попри санкції до Росії продовжують надходити мікрочипи виробництва нідерландських компаній.
Про це свідчать результати розслідування NOS і Nieuwsuur.
– Попри жорсткі санкції мікрочипи нідерландських компаній все одно потрапляють до Росії. Йдеться про мільйони штук від початку вторгнення в Україну до грудня включно, – йдеться у публікації.
Поставки реалізують через групу китайських компаній, які закуповують нідерландські чипи та експортують їх до РФ. Одна з таких компаній входить до санкційного списку США через постачання для російського оборонного комплексу.
У розслідуванні наголошують, що протягом останніх місяців зниження експорту не спостерігається.
За даними журналістів, кількасот постачань здійснено до трьох російських компаній, пов’язаних з оборонними підприємствами. Також нідерландські мікрочипи були виявлені у російській зброї. Експорт відбувається через посередників.
У Нідерландах діють провідні компанії в секторах напівпровідників і мікросхем, зокрема NXP і ASML. Мікрочипи NXP нещодавно були знайдені на полі бою в Україні.