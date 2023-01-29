Наслідок їхньої політики – Ігнат про нічні вибухи в Ірані

Вибухи на військових складах, у центрі виробництва боєприпасів та авіабазі в Ірані вночі 29 січня є наслідком політики країни.

Так нічні вибухи в Ірані на прохання ведучих національного телемарафону Єдині новини прокоментував речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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– Не можу коментувати події міжнародного сектора. Тим паче “бавовну”. Навіть “бавовну” в Росії не можу коментувати. Можу лише сказати, що те, що відбувається в Ірані, є наслідком їхньої політики, – зазначив Юрій Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ припускає, що, можливо, після нічних подій 29 січня в Ірані інакше спрямовуватимуть свою підтримку країнам-терористам та не допомагатимуть Росії здійснювати свої злочини.

– Ми знаємо, що Росія хоче отримати від Ірану те озброєння, яке в неї в дефіциті, – балістичні ракети та ударні безпілотники, такі як Shahed тощо. Це нагальна потреба РФ. Росія, у свою чергу, уже пообіцяла Ірану літаки, бо останній має ворогів певних у регіоні, – додає речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Тож, каже Юрій Ігнат, залишається сподіватись, що Іран після цих подій змінить свій політичний вектор на більш цивілізований.

Зауважимо, що вночі проти 29 січня в Ірані на семи локаціях пролунали вибухи.

Під ударом опинилися завод із виробництва боєприпасів у центральній провінції Ісфахан, військові бази в Хамадані та Кереджі, завод із виробництва моторних масел в Шахід-Салімі (провінція Східний Азербайджан), а також кілька заводів із виробництва ракет та дронів типу Shahed.

Інформація про вибухи надходила і зі столиці Ірану – Тегерана.

За словами місцевих жителів, там ударів зазнали урядові будинки.