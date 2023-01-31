Січень, 31 в 8:56

Україні потрібно дати все необхідне, щоб якнайшвидше закінчити війну, вважає колишній глава уряду Великої Британії Борис Джонсон.

Про це він написав у статті для The Washington Post.

Борис Джонсон зазначив, що розв’язавши повномасштабну війну, російський президент Володимир Путін сам проклав шлях вступу України до НАТО.

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– Правда в тому, що якби ви запитали мене перед вторгненням Путіна, коли Україна вступить до НАТО, я б сказав: – Приблизно, коли пекло замерзне, чи точно не в найближчі 10 років. Українцям потрібно дати все необхідне, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, і ми маємо розпочати процес прийняття України до НАТО, і розпочати його зараз, — додав він.

Він також вважає, що саме дипломатична двозначність НАТО щодо вступу України й призвела до катастрофи.

НАТО роками запевняло українців у своїй політиці відкритих дверей, що вони мають право обирати свою долю.

– І весь цей час ми відкрито сигналізували Москві, що Україна ніколи не вступить до альянсу, бо багато членів НАТО просто скористаються своїм правом вето. І який результат? Результат – найгірша війна в Європі за 80 років. Президент Росії Володимир Путін зруйнував незліченну кількість життів, будинків, надій та мрій. Він також знищив найменшу причину співчувати йому або потурати його параної, – заявив Борис Джонсон.

Принагідно Путін сам дав старт процесу прийняття України до НАТО.

Борис Джонсон зазначив, що вступ України до Організації Північноатлантичного договору зараз підтримує 83% українців. Крім того, українські воїни на полі бою виявляють неабияку майстерність та відвагу.

На думку Бориса Джонсона, НАТО не має нічого, чому б воно могло навчити українців. А от українці можуть багато чого навчити.

Експрем’єр Великої Британії також наголосив, що Заходу ніколи не слід слухати Путіна про те, що перспектива членства України в НАТО є загрозою для Росії.

— Кремлю нема чого боятися НАТО, бо це оборонний союз. Але країни-члени повірили словам Путіна. Зізнаюся, якийсь час я вірив у це, – заявив Борис Джонсон.

У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Україна хотіла отримати План дій щодо членства (ПДЧ), але отримала кілька теплих слів про можливе членство, але не ПДЧ. Путін був присутній на цьому саміті та заявив, що задоволений результатом.

Але це його не зупинило вдертися на Донбас та анексувати Крим у 2014 році під прикриттям своєї фірмової відвертої брехні та жорстокості. Та НАТО замість того, щоб як слід покарати його, відповіло політикою умиротворення.

НАТО нічого не зробило для захисту України та нічого для просування справи членства України.

Зараз Путін напав на Україну, бо хотів відновити стару радянську імперію, і тому, що він по дурості вірив, що переможе.

Якби НАТО було достатньо сміливим та послідовним щодо України, то цієї повної катастрофи вдалося б уникнути, підсумував Борис Джонсон.