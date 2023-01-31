Жодних табу: міністр ЗС Франції про постачання винищувачів Україні

Січень, 31 в 21:13

Франція не має жодних табу, які могли б стосуватися постачання бойових винищувачів Україні. Зокрема, представники французького уряду обговорювали цю тему з українською делегацією, яка приїхала до Парижа.

Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню на пресконференції з главою Міністерства оборони України Олексієм Резніковим у Парижі.

– Щодо літаків президент Франції вже висловився. Наша доктрина дуже зрозуміла: у нас немає жодних табу. Міністр прибув до нас із членами Генштабу, щоб обговорити потреби. Звісно, авіація – частина потреб України, – сказав Лекорню.

Лекорню зазначає, що позиція Франції, яка стосується постачання зброї Києву, полягає в тому, що відповідне озброєння Україна має використовувати лише для самооборони.

Зараз дивляться

Відповідаючи на запитання журналістів, міністр оборони України повідомив, що під час переговорів з Францією не говорили про конкретний вид або назву літака.