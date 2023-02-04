Франція вивчає можливість використання заморожених російських активів для допомоги Україні

Лютий, 04 в 20:23

Уряд Франції вивчає ймовірність використання заморожених російських активів, щоб передати Україні для допомоги у відновленні зруйнованих міст і селищ.

Про це заявила прессекретаря Міністерства закордонних справ Франції Анн-Клер Лежандр. За її словами, це питання вивчатиметься з огляду на норми міжнародного, європейського права та французького законодавства.

Речниця МЗС Франції зазначила, що зараз в Європейському Союзі є значні суми заморожених активів Росії. Зокрема, декілька країн почали проводити заходи, щоб уточнити, як можна використати активи РФ для відновлення України.

Зараз дивляться

– Сьогодні ми не можемо ухвалити рішення з цього питання. Яким би воно не було, відповідальність лежить на тих, хто вибрав підтримку військової економіки, попри чіткі сигнали засудження з боку міжнародної спільноти та санкції, – зазначила речниця МЗС Франції.

Вона наголошує, що потрібно повернути Російській Федерації поведінку відповідальної держави, тому що РФ досі є членом Ради Безпеки ООН і виступає гарантом дотримання Статуту ООН.

Джерело: RTVI