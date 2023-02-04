Зібрали докази сотень воєнних злочинів РФ в Україні – генпрокурор Німеччини

Лютий, 04 в 13:46

Німеччина з березня 2022 року збирає докази воєнних злочинів в Україні та проводить власне розслідування, заявив генпрокурор Німеччини Петер Франк в інтерв’ю газеті Welt am Sonntag.

За його словами, зараз вони зосереджені “на масових вбивствах в Бучі та нападах на українську цивільну інфраструктуру”.

Франк наголосив, що прокуратура Німеччини має вже докази в “тризначному діапазоні”, тобто йдеться про сотні злочинів російських військових в Україні, проте вони ще не проводять розслідування щодо конкретних осіб.

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– Ми готуємося до можливого пізнішого судового процесу – чи то у нас в Німеччині, чи то з нашими іноземними партнерами, чи то перед міжнародним судом, – додав він.

Водночас Франк переконаний у тому, що найвище військово-політичне керівництво РФ та ті, хто виконує його накази, мають бути притягнуті до відповідальності.

19 січня Європарламент підтримав резолюцію про створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.

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Джерело: Welt am Sonntag

Фото: Бучанська міська рада