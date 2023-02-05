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Європа не планує найближчим часом передавати Україні винищувачі – Боррель

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
жозеп боррель
Фото: Depositphotos

У ЄС поки не розглядають передання Україні сучасних винищувачів, але з часом все може змінитися.

Таку заяву в інтерв’ю іспанському виданню El Pais зробив представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. 

– Побачимо, що буде в майбутньому. Поки що це питання не стоїть на порядку денному, – сказав дипломат.

Раніше Боррель заявляв, що ЄС не відправлятиме своїх солдатів в Україну, бо не є стороною конфлікту. 

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За його словами, Європа робить все можливе, аби допомогти українському народові у боротьбі з Росією. 

Нещодавно у Польщі та Німеччині вже розпочалися навчання для українських військових, де вони навчатимуться керувати танками, які скоро мають доправити в Україну. 

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Джерело: El Pais

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