Європа не планує найближчим часом передавати Україні винищувачі – Боррель

Лютий, 05 в 14:49

У ЄС поки не розглядають передання Україні сучасних винищувачів, але з часом все може змінитися.

Таку заяву в інтерв’ю іспанському виданню El Pais зробив представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

– Побачимо, що буде в майбутньому. Поки що це питання не стоїть на порядку денному, – сказав дипломат.

Раніше Боррель заявляв, що ЄС не відправлятиме своїх солдатів в Україну, бо не є стороною конфлікту.

Зараз дивляться

За його словами, Європа робить все можливе, аби допомогти українському народові у боротьбі з Росією.

Нещодавно у Польщі та Німеччині вже розпочалися навчання для українських військових, де вони навчатимуться керувати танками, які скоро мають доправити в Україну.

Джерело: El Pais