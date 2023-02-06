Уряд Норвегії планує виділити на допомогу Україні понад €6 млрд протягом 5 років

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та міністр фінансів Трігве Слагсволд Ведум представили пакет допомоги для України на 75 млрд крон, це понад €6 млрд, які планують розподілити на 5 років.

Про це повідомляє норвезьке видання NRK.

Йонас Гар Стьоре запропонував щороку виділяти Україні 15 млрд норвезьких крон (понад €1,3 млрд).

Зараз дивляться

Частину коштів відправлять на відновлення зруйнованих будинків, решту на допомогу ЗСУ.

– Є пропозиція цього року 50% направити на оборону в Україні, тобто на військову допомогу, і 50% на цивільну допомогу, – сказав прем’єр-міністр.

Стьоре зазначив, що він сподівається затвердити фінансовий пакет допомоги до річниці повномасштабного вторгнення.

– Ми сподіваємося досягти угоди до 24 лютого, – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, напередодні Норвегія доставила в Україну 10 тис. артилерійських снарядів, які можна використовувати в кількох типах артилерії, включно з гаубицями M109, переданими Норвегією минулого року.

Також раніше голова Міноборони Бьорн Арільд Грам заявив, що Норвегія планує передати Україні частину свого парку бойових танків Leopard 2. Країна має 36 таких танків, але міністр не уточнив, скільки саме техніки передадуть Україні. Ймовірно це станеться наприкінці березня.

Джерело: NRK