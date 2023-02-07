Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що майже 23 мільйони людей можуть постраждати внаслідок сильного землетрусу, який стався на півдні Туреччини 6 лютого.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами старшого співробітника ВООЗ з надзвичайних ситуацій Адельхейд Маршанг, карти територій, яких торкнувся землетрус, показують, що 23 мільйони людей так чи інакше можуть постраждати від наслідків.

Зараз дивляться

У ці 23 мільйони входить близько 5 мільйонів вразливих груп населення, зокрема понад 350 000 людей похилого віку та 1,4 мільйона дітей, заявила Адельхейд Маршанг.

Голова ВООЗ Тедрос Гебрейєсус заявив, що стурбований ситуацією в тих регіонах, з яких у ВООЗ ще немає інформації, оскільки потрібно розуміти, на чому зосередити увагу.

За останніми даними, жертвами землетрусу у Туреччині та Сирії стали вже понад 5000 людей. Понад 4 млн людей вже потребують негайної гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині для подолання наслідків руйнівного землетрусу.