Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Слідство у справі МН17: ймовірно, Путін особисто наказав надати Бук, з якого збили літак

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Катастрофа МН17
Фото: Getty Images

Перехоплені розмови свідчать про те, що рішення про надання бойовикам “ДНР” зенітно-ракетного комплексу Бук, з якого 14 липня 2014 року збили авіалайнер Малайзійських авіаліній рейсу МН17, ухвалював особисто президент РФ Володимир Путін.

Спільна слідча група (JIT) опублікувала підсумки розслідування, які було оприлюднено на пресконференції в Гаазі 8 лютого.

– Є також інформація, яка показує, що запит сепаратистів на постачання важкої протиповітряної системи було передано Путіну, і запит було задоволено. Інші ресурси також вказують на те, що президент був особисто залучений у конфлікт на сході України, – йдеться у звіті.

Водночас сьогодні в JIT повідомили про призупинення розслідування.

Зараз дивляться

– Розслідування досягло своєї межі. Все було вичерпано. Тому розслідування призупинено. Наразі встановлені факти недостатні для переслідування нових підозрюваних, – заявила заступниця генпрокурора Нідерландів Дігна ван Бутзелар.

За її словами, проведено вичерпне розслідування щодо членів екіпажу Бука, їхнього командування та відповідальних за надання установки.

– Ми не можемо оприлюднити всі факти, оскільки може бути можливість для подальшого розслідування та майбутнього переслідування. Ми не назвемо імен, крім публічних осіб, або якщо імена вже було оприлюднено. Усі вони невинні доти, доки суд не встановить протилежне, – наголосила вона.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року ухвалив перший вирок у справі про катастрофу рейсу MH-17 щодо чотирьох фігурантів. Зокрема, двох громадян РФ – полковника запасу ФСБ Ігоря Гіркіна та офіцера ГРУ у відставці Сергія Дубинського, а також громадянина України, командира розвідувального підрозділу “ДНР” Леоніда Харченка визнали винними у збитті літака і призначили довічне позбавлення волі. А четвертого, підполковника запасу ПДВ Олега Пулатова, визнали невинним у справі.

У суді довели, що ЗРК Бук, із якого збили рейс MH-17, привезли з Росії до України, після чого повернули назад.

Читайте
Нідерланди не вимагатимуть у Росії екстрадиції Гіркіна та інших причетних до збиття MH17

Джерела: Інтерфакс-Україна, Офіс генпрокурора
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка