Слідство у справі МН17: ймовірно, Путін особисто наказав надати Бук, з якого збили літак

Лютий, 08 в 16:05

Перехоплені розмови свідчать про те, що рішення про надання бойовикам “ДНР” зенітно-ракетного комплексу Бук, з якого 14 липня 2014 року збили авіалайнер Малайзійських авіаліній рейсу МН17, ухвалював особисто президент РФ Володимир Путін.

Спільна слідча група (JIT) опублікувала підсумки розслідування, які було оприлюднено на пресконференції в Гаазі 8 лютого.

– Є також інформація, яка показує, що запит сепаратистів на постачання важкої протиповітряної системи було передано Путіну, і запит було задоволено. Інші ресурси також вказують на те, що президент був особисто залучений у конфлікт на сході України, – йдеться у звіті.

Водночас сьогодні в JIT повідомили про призупинення розслідування.

Зараз дивляться

– Розслідування досягло своєї межі. Все було вичерпано. Тому розслідування призупинено. Наразі встановлені факти недостатні для переслідування нових підозрюваних, – заявила заступниця генпрокурора Нідерландів Дігна ван Бутзелар.

За її словами, проведено вичерпне розслідування щодо членів екіпажу Бука, їхнього командування та відповідальних за надання установки.

– Ми не можемо оприлюднити всі факти, оскільки може бути можливість для подальшого розслідування та майбутнього переслідування. Ми не назвемо імен, крім публічних осіб, або якщо імена вже було оприлюднено. Усі вони невинні доти, доки суд не встановить протилежне, – наголосила вона.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року ухвалив перший вирок у справі про катастрофу рейсу MH-17 щодо чотирьох фігурантів. Зокрема, двох громадян РФ – полковника запасу ФСБ Ігоря Гіркіна та офіцера ГРУ у відставці Сергія Дубинського, а також громадянина України, командира розвідувального підрозділу “ДНР” Леоніда Харченка визнали винними у збитті літака і призначили довічне позбавлення волі. А четвертого, підполковника запасу ПДВ Олега Пулатова, визнали невинним у справі.

У суді довели, що ЗРК Бук, із якого збили рейс MH-17, привезли з Росії до України, після чого повернули назад.