Байден відвідає Польщу у зв’язку з річницею вторгнення військ РФ в Україну – Білий дім
Президент США Джо Байден планує відвідати Польщу у зв’язку з річницею вторгнення російських військ в Україну.
Візит Байдена запланований з 20 до 22 лютого, про це повідомили у Білому домі.
Там він зустрінеться із президентом Польщі Анджеєм Дудою та іншими лідерами країни.
Також Байден виступить із промовою напередодні офіційної річниці 24 лютого.
– Він хоче поговорити про важливість рішучості та єдності міжнародної спільноти у підтримці України протягом року, – сказав під час брифінгу Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки.
За словами Кірбі, Байден надішле сигнал про постійну підтримку США зусиль України.
– Ми знаємо, що наступні тижні та місяці будуть важкими та критичними, особливо для їхніх власних сил, і Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати їх, — сказав він.