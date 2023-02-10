Байден відвідає Польщу у зв’язку з річницею вторгнення військ РФ в Україну – Білий дім

Лютий, 10 в 21:21

Президент США Джо Байден планує відвідати Польщу у зв’язку з річницею вторгнення російських військ в Україну.

Візит Байдена запланований з 20 до 22 лютого, про це повідомили у Білому домі.

Там він зустрінеться із президентом Польщі Анджеєм Дудою та іншими лідерами країни.

Зараз дивляться

Також Байден виступить із промовою напередодні офіційної річниці 24 лютого.

– Він хоче поговорити про важливість рішучості та єдності міжнародної спільноти у підтримці України протягом року, – сказав під час брифінгу Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки.

За словами Кірбі, Байден надішле сигнал про постійну підтримку США зусиль України.

– Ми знаємо, що наступні тижні та місяці будуть важкими та критичними, особливо для їхніх власних сил, і Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати їх, — сказав він.