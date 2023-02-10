Лютий, 10 в 12:24

У Міністерстві оборони Молдови підтвердили, що російська ракета сьогодні порушила повітряний простір країни. МЗС країни вже викликало російського посла для пояснень.

Про це йдеться у заяві оборонного відомства та МЗС Молдови.

За інформацією молдавської сторони, о 10:18 ворожа ракета перетнула державний кордон Молдова у районі села Мокра у губернаторстві Трансністрія.

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Далі ракета пролетіла над Сороцьким районом у бік України.

– Міністерство оборони у співпраці з відповідальними структурами країни уважно стежить за ситуацією в регіоні і рішуче засуджує порушення повітряного простору Республіки Молдова, — йдеться у повідомленні Міноборони Молдови.

Своєю чергою, голова дипломатії Республіки Молдова Ніку Попеску розпорядився терміново викликати посла Російської Федерації в Кишиневі Олега Васнєцова.

У відомстві в чергове хочуть нагадати російській стороні про неприпустиме порушення повітряного простору країни прольотом сьогодні російської ракети.

– Ми рішуче відкидаємо недавні недружні дії та заяви щодо Республіки Молдова, що наш народ вважає абсолютно неприйнятним. Закликаємо Російську Федерацію припинити військову агресію проти сусідньої країни, що призводить до численних людських жертв та матеріальних збитків, – рішуче заявив Даніель Воде, прессекретар Міністерства закордонних справ.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що зранку дві російські крилаті ракети Калібр зайшли у повітряний простір Молдови, а згодом і Румунії – країни НАТО.

Джерело: Міноборони Молдови, МЗС Молдови