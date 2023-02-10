Навчання пілотів на літаках НАТО: Кулеба натякнув, що Україна з Британією досягли конкретних домовленостей

Лютий, 10 в 20:26

Велика Британія оголосила навчання українських пілотів на літаках НАТО. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба натякнув, що у двох країн були конкретні домовленості про передавання повітряного транспорту Україні.

Про це очільник МЗС розповів ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку у відповідь на питання, чи були в України конкретні домовленості щодо постачання літаків після візиту президента Володимира Зеленського до Великої Британії.

– Насправді тут була конкретика. Британія оголосила, що надаватиме нам далекобійні ракети – це чудова новина насправді. Британія розпочинає навчання українських пілотів на літаках НАТО. Перефразовуючи, як казав класик: яких натяків вам ще не вистачає, щоб зрозуміти, куди все рухається? Настане день, коли з’явиться реліз про модель і кількість літаків, – анонсував очільник МЗС України.

Кулеба зазначив, що історичність візиту української сторони до Великої Британії полягає в тому, що дві країни виводять відносини на рівень братерства щодо зброї, майбутнього світу та єдності.

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