У ніч проти 5 липня на Раковицькому кладовищі у Кракові було пошкоджено місце поховання видатного українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

У Кракові пошкодили могилу Богдана Лепкого

За словами міністра, з надгробка викрали барельєф письменника.

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– Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща, – наголосив Тихий.

Він повідомив, що Генеральне консульство України в Кракові звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та органів влади міста Кракова.

У МЗС закликали провести всебічне розслідування, встановити всі обставини злочину, виявити осіб, причетних до його скоєння, вжити невідкладних заходів для повернення або відновлення викраденого барельєфа, а також забезпечити належну охорону місця поховання.

– Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому, – зазначив Тихий.

Нагадаємо, у стосунках між Україною та Польщею триває гостра політична криза, яка виникла через конфлікт, пов’язаний з історичною пам’яттю.

26 травня, напередодні Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ, президент Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів ССО почесне найменування імені Героїв УПА.

У Польщі це рішення спричинило скандал. Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Зеленський відправив нагороду до Варшави Новою поштою.

Низка українських політиків, у тому числі Петро Порошенко, Леонід Кучма і Віктор Ющенко, відмовилися від польських державних нагород.

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