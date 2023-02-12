Армія шпигунів: РФ вербує британських чиновників і розвідників для запобігання допомоги Україні

Лютий, 12 в 13:02

Кремлівський диктатор Володимир Путін віддав наказ російським спецслужбам посилити вербування шпигунів на території Великої Британії, щоб запобігти передаванню військової допомоги Україні та посіяти хаос.

Видання The Sun з посиланням на джерела у російській розвідці зазначає, що РФ намагатиметься переманити на свою сторону чиновників та колишніх розвідників. Зокрема, анонімні джерела наголосили, що Британія стала головною мішенню.

– Інший напрям — посилити таємну роботу з інформаторами в усіх сферах суспільства Британії, головним чином серед державних службовців і політиків усіх рангів, зокрема тих, хто засідає в парламенті, – йдеться у повідомленні.

За даними видання, РФ шукатиме британських чиновників, які готові піти на самопожертву та брати участь у російських диверсіях.

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Особливу увагу планують приділити активістам міжнародних студентських молодіжних рухів, профспілок, лідерам релігійних громад.

Зокрема, потенційних агентів хочуть виявити за допомогою стеження за дипломатичним персоналом російського посольства та консульств.