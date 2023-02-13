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Чи може РФ прокласти коридор через Одесу до Молдови – пояснення заступника генсека НАТО

Юля Захарченко, редакторка стрічки
НАТО прапор
Фото: Depositphotos

Керівництво НАТО та іноземні експерти не бачать потенційних можливостей та сил у Російської Федерації, щоб атакувати та вести повномасштабну війни проти Молдови, щоб захопити більшу територію України.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на заході, організованому Мюнхенською безпековою конференцією в Берліні 13 лютого.

– Сьогодні у Росії немає достатньо сил для прокладання наземного коридору через Одесу до Придністров’я та оточення України зі спини, хоча такий план досі є, – поділився він.

Заступник генерального секретаря НАТО зазначив, що Кремль намагаються розхитати ситуацію в Молдові, граючи на розбіжностях на території країни, перешкодити її євроінтеграції та підірвати лідерство президента Маї Санду.

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На його думку, подібна риторика від Росії звучить від безсилля, а не наявності сили. Джоане вважає, що НАТО стає сильнішим у захисті людей і територій, стаючи демотивуючим фактором для російського диктатора Володимира Путіна спробувати реалізувати нові наступи.

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