Лютий, 14 в 15:20

Повітряний простір Молдови вже відкрили. Про це йдеться у повідомленні уряду країни.

Оновлено о 15.12. Небо закривали з метою гарантування безпеки та захисту цивільної авіації.

За підсумками засідання Міжвідомчої комісії з управління повітряним простором об 11:24 випустили NOTAM (повідомлення льотному персоналу) про тимчасове закриття повітряного простору Республіки Молдова з метою гарантування безпеки польотів цивільної авіації.

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Водночас Управління цивільної авіації повідомляє, що о 14:47 повітряний простір знову відкрито.

Раніше компанія AirMoldova повідомила, що країна раптово закрила свій повітряний простір.

– Шановні пасажири, на цей час повітряний простір Республіки Молдова закрито, чекаємо на відновлення рейсів. Зміни в сьогоднішньому розкладі. Шановні пасажири, ті, хто сьогодні перебуває в аеропорту, на борту або у кого планується виліт, будь ласка, зберігайте спокій та стежте за інформаційними панелями аеропорту онлайн, – йдеться у повідомленні.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що причиною закриття повітряного простору став російський розвідувальний дрон, який залетів на територію Молдови.

Офіційної інформації щодо причин закриття повітряного простору над Молдовою поки немає.

За інформацією порталу Flightradar, наразі в небі над Молдовою є один літак 5F868, який прямує з Єревана до Кишинева.

До цього в небі був борт H7346 оператора HiSky, який вилетів із Шарм-ель-Шейха. Літак приземлився в аеропорту румунського міста Ясси.

10 лютого над Молдовою пролетіла російська ракета. Посла РФ викликали для пояснень.