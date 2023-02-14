Не варто скидати з рахунків, але наразі ознак немає: Міллі про повторний напад РФ на Київ
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що наразі не бачить ознак того, що Росія знову нападе на Київ.
Про це він сказав на спільному брифінгу з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Брюсселі, де відбувається засідання у форматі Рамштайн-9.
— Щодо Києва, я не говоритиму, які дані розвідки у нас є чи ні. Я просто скажу, що прямо зараз завжди є потенційна загроза, очевидно, що є загрози з повітря, загрози ракетних атак, Київ – столиця, і це – значний об’єкт війни.
Ніколи не скидайте з рахунків можливості росіян атакувати Київ. Але зараз я не бачу жодних значних цьому ознак, – сказав Міллі.
Щодо ситуації на полі бою, генерал зазначив, що лінія фронту “досить стабільна, навіть коли йдуть бої”.
— Більшість з руху – це вперед і назад, переважно навколо Бахмута. Українці утримують, вони борються в обороні, росіяни, переважно група Вагнера, атакують. Я б це охарактеризував як бій на виснаження з дуже великими втратами, особливо з російського боку.
Це прямі атаки, хвилі атак, багато артилерії з надзвичайно високим рівнем втрат у цьому конкретному районі. Як довго це триватиме – досить важко сказати, – описав він ситуацію.
Але, на думку Міллі, це продовжуватиметься, адже він вважає, що “українці продовжуватимуть битися”.
За його словами, США приділяють цій битві особливу увагу і роблять все, щоб гарантувати, що українці мають усі можливості для захисту.