Не варто скидати з рахунків, але наразі ознак немає: Міллі про повторний напад РФ на Київ

Лютий, 14 в 18:08

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що наразі не бачить ознак того, що Росія знову нападе на Київ.

Про це він сказав на спільному брифінгу з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Брюсселі, де відбувається засідання у форматі Рамштайн-9.

— Щодо Києва, я не говоритиму, які дані розвідки у нас є чи ні. Я просто скажу, що прямо зараз завжди є потенційна загроза, очевидно, що є загрози з повітря, загрози ракетних атак, Київ – столиця, і це – значний об’єкт війни. Ніколи не скидайте з рахунків можливості росіян атакувати Київ. Але зараз я не бачу жодних значних цьому ознак, – сказав Міллі.

Зараз дивляться

Щодо ситуації на полі бою, генерал зазначив, що лінія фронту “досить стабільна, навіть коли йдуть бої”.

— Більшість з руху – це вперед і назад, переважно навколо Бахмута. Українці утримують, вони борються в обороні, росіяни, переважно група Вагнера, атакують. Я б це охарактеризував як бій на виснаження з дуже великими втратами, особливо з російського боку. Це прямі атаки, хвилі атак, багато артилерії з надзвичайно високим рівнем втрат у цьому конкретному районі. Як довго це триватиме – досить важко сказати, – описав він ситуацію.

Але, на думку Міллі, це продовжуватиметься, адже він вважає, що “українці продовжуватимуть битися”.

За його словами, США приділяють цій битві особливу увагу і роблять все, щоб гарантувати, що українці мають усі можливості для захисту.