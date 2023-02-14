В Україні ліквідовано не менше трьох російських кримінальних авторитетів, завербованих ПВК Вагнера

Лютий, 14 в 19:12

Підтверджено смерть щонайменше трьох російських кримінальних авторитетів з 1990-х років, які померли в Україні, воюючи у складі приватної військової компанії Вагнера. У РФ вони були засуджені до тривалих термінів тюремного ув’язнення.

За даними спільноти журналістських розслідувань Bellingcat, йдеться про Андрія Бережних, Сергія Максименка та Ігоря Куська.

Зокрема, Бережних у 1995 році створив банду в Саратівській області, яка напала на будівлю російського телеканалу СТВ у Балаковому.

Зараз дивляться

Одного дня у 2003 році один з членів банди під’їхав на автівці, вдягнувши на голову балаклаву та вистріливши з гранатомета. Врешті було пробито дах будівлі, проте люди всередині не дістали поранень.

У 2008 році Бережних затримали правоохоронці, звинувативши у створенні банди, обігу зброї, п’яти вбивствах і 12 замахах на життя людей. Розслідувачам не вдалося дізнатися точні терміни, коли його завербували у ПВК Вагнера, проте про його смерть стало відомо на початку січня.

Сергій Максименко був ватажком банди Олімпія, яка вбивала бізнесменів і лідерів інших злочинних груп. У 2014 році його засудили до 25 років тюремного ув’язнення, проте восени 2022 року він був завербований до ПВК Вагнера і загинув не пізніше початку січня.

Ігор Кусько також збирав людей з банди Нижній Китай, яку створили вихідці з однойменного спального району міста Нижньокамськ на території Росії.

Він з учасниками банди намагався взяти під свій контроль велике місцеве підприємство Татсантехмонтаж, коли вбили двох директорів компанії та замовили напад на заступника директора. За неофіційними даними, його побили залізними прутами, після чого він дивом вижив.

У 2013 році Куська затримали правоохоронці, а суд дав йому 23 роки колонії суворого режиму. Він приєднався до ПВК Вагнера у липні 2022 року та загинув у боях під Бахмутом.