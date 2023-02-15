Роками виступала за незалежність: глава уряду Шотландії подала у відставку

Лютий, 15 в 18:26

Нікола Стерджен заявила, що йде у відставку з посади першого міністра Шотландії. Про це повідомляє британська газета The Guardian з посиланням на її заяву під час брифінгу.

За словами Стерджен, у неї більше немає сил “продовжувати виконувати цю важку та вимогливу роль”.

Вона зазначила, що бути першим міністром і лідером Шотландській національній партії (SNP) вимагає повної, цілодобової відданості та відсутності нормального соціального життя.

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— Я провела майже три десятиліття у політиці, півтора десятиліття на верхній чи другій сходинці уряду… Це рішення випливає з більш глибокої та довгострокової оцінки, – сказала вона.

Стерджен дала вказівку SNP розпочати процес обрання нового лідера. Вона залишиться на посаді, доки не буде обрано її наступника.

Головним кандидатом на посаду першого міністра називають Ангуса Робертсона, який нині обіймає посаду секретаря кабінету Стерджен з питань культури та зовнішніх справ.

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Нещодавно лідерка SNP зазнала низки політичних невдач, включаючи поразку у Верховному суді Великої Британії щодо її планів провести новий референдум про незалежність Шотландії.

Нікола Стерджен найдовше обіймала посаду першого міністра Шотландії – з листопада 2014 року. Вона затята прихильниця незалежності Шотландії й виступає за проведення референдуму. Також, на думку Стерджен, Единбург вивели з ЄС проти його волі.