Росія посилює ядерний шантаж з метою зірвати візит президента США до ЄС – ГУР

Лютий, 19 в 17:14

РФ розпочинає масштабні навчання стратегічних ядерних сил напередодні візиту до Європи Президента США Джо Байдена.

Про це повідомляють у ГУР України.

– Наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у розвідці, в рамках підготовки до навчань було проведено перевірку системи централізованого бойового управління ЗС РФ Моноліт.

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– Зокрема, перевірено канали бойового управління, сили та засоби стратегічних ядерних сил (СЯС) переведено у вищі ступені бойової готовності, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведено бойове розпорядження на вихід у район пуску, підтримується 24-годинна бойова готовність СЯС до застосування, – розповіли у ГУР.

Також на авіабазі Тамбов розгорнуто допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зауважили, що такі дії є спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України.

Нагадаємо, напередодні у ГУР заявили, що у російських окупаційних військ немає достатньо сил та засобів для повторного вторгнення в Україну з території Білорусі в найближчі два-три тижні.