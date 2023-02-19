США занепокоєні, що Китай наближається до межі надати РФ летальну зброю

Лютий, 19 в 11:42

США почали спостерігати тривожні тенденції у підтримці Китаєм російських військових, та побоюються, що Пекін може таємно передати РФ летальну зброю.

Про це повідомляє CNN, з посиланням на джерела у розвідці.

Як пише видання, офіційні особи не хотіли детально описувати, які дані розвідки США бачили, але вони стурбовані цим, та поділилися розвідданими із союзниками та партнерами на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Держсекретар Ентоні Блінкен порушив це питання під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І в суботу на конференції, повідомили офіційні особи.

– Секретар був досить відвертим, попереджаючи про наслідки надання Китаєм матеріальної підтримки Росії або допомоги Росії в систематичному ухиленні від санкцій, — розповів журналістам високопоставлений чиновник Держдепу.

Віцепрезидент Камала Гарріс також натякнула на підтримку Китаєм Росії під час свого виступу в Мюнхені.

– Ми також стурбовані тим, що Пекін поглибив свої відносини з Москвою з початку війни. Забігаючи наперед, будь-які кроки Китаю щодо надання летальної підтримки Росії будуть лише винагородою за агресію, — сказала Гарріс.

Нагадаємо, війна Росії в Україні та спільні дії Заходу в протистоянні Путіну стали головними темами Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходить з 17 по 19 лютого у Німеччині.