Лютий, 21 в 22:07

Очільник словацького Міністерства закордонних справ Растислав Качер вилаяв прем’єра Угорщини Віктора Орбана через підтримку агресії Росії та президента РФ Володимира Путіна.

Про це Качер написав у Facebook, додавши, що захоплюється патріотизмом і волелюбністю українців попри злочини армії РФ.

Міністр заявив, що вторгнення Росії в Україну є “жахом у прямому ефірі”.

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Качер повідомив, що мав зустріч із представниками країн-членів Євросоюзу, серед яких побачив єдність у підтримці свободи і незалежності України та “рішучість підтримати українців до їхньої перемоги”.

Втім очільник МЗС Словаччини зазначив, що один член Євросоюзу все ще “марить, що постачання зброї продовжують війну”.

Він навів слова очільника уряду Угорщини Віктора Орбана, який напередодні заявив, що війна в Україні – “конфлікт двох слов’янських держав”.

– Тобто, нехай росіяни швидко вбивають українців… Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи. Святий Мартін Турський (народився в сучасній Угорщині) впав би від сорому за таких християн, – написав він.

Міністр нагадав, як президент Росії надавав підтримуваним на Донбасі бойовикам зброю з 2014 року, які змогли окупувати частини Донецької та Луганської областей і захопили Кримський півострів. У контексті цього він написав: “В одному я згоден із цими карпатськими колаборантами російських агресорів. Постачання зброї в Україну затягує конфлікт і відтерміновує мир. Найбільшим постачальником зброї в Україну є Росія”.

– Щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі та поїдуть додому, тоді й інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані, й настане мир. Все дуже просто, – написав він.

Растислав Качер закликав усіх прихильників Росії переїжджати до Москви, “де вони будуть гнити у в’язниці або ГУЛАГу”.

Глава МЗС Словаччини додав, що на бік Путіна, крім неонацистів, перейшов і Віктор Орбан.

– Я пишу ці рядки в поїзді з Брюсселя до Лондона. Словаччина є частиною Заходу… Сьогодні – також ЄС і НАТО. Ми є частиною розвиненого світу. Я не хочу, щоб ми “робили, як Орбан” і вже точно не були на боці Путіна. Це було б нашою погибеллю. Для колабораціоністів Путіна, й особливо для тих, хто з Карпатського басейну та Фельвідека (угорська назва Словаччини. – Ред.), для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є лише одне послання: Йдіть на*уй! – написав міністр.

Орбан і позиція щодо України

Нагадаємо, у квітні минулого року прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який є давнім союзником Росії, назвав президента Володимира Зеленського одним з “опонентів”, з яким йому довелося боротися під час передвиборчої кампанії, щоб зберегти четверту каденцію в кріслі прем’єра Угорщини.

У грудні того ж року Угорщина блокувала пакет допомоги Києву на суму $19 млрд від Євросоюзу, та згодом відмовилася від своєї позиції в обмін на фінансування з боку Брюсселя.

Крім того, у 2022 році Орбана піддали критиці через надягнений шарф, на якому частину України було зображено як частина Угорщини.

Вже у 2023 році, під час візиту Зеленського до Брюсселю Орбан відмовився аплодувати президенту України, що помітно виділилося на тлі поведінки інших європейських лідерів.

Фото: Rastislav Kacer