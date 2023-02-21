Лютий, 21 в 13:59

Нідерланди пропонують Євросоюзу створити спеціальний орган, який би централізовано з Брюсселя вирішував проблему масового обходу санкцій проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

Він зазначив, що санкції Європейського Союзу дійсно впливають на РФ, проте все ще залишаються шляхи їх обходу.

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– Наразі ми маємо занадто мало можливостей в Євросоюзі для аналізу, координації та просування нових санкцій. Саме тому я хотів би, щоб ми створили в Брюсселі санкційний штаб, націлений на обхід, – заявив Гукстра.

Міністр пояснив, що такий штаб став би місцем, де країни-члени ЄС могли б робити значно більше для боротьби з обходом санкцій проти РФ, об’єднуючи наявну інформацію та ресурси.

Згідно з пропозицією Нідерландів, новий санкційний штаб у Брюселлі повинен створити контрольний список секторів і торговельних потоків із високим ризиком обходу санкцій.

Крім того, пропонується зобов’язати компанії включати в контракти положення про кінцеве використання їх продукції, щоб вона не потрапила в РФ та не допомагала російській військовій машині.

– Євросоюз повинен використати всю міць своєї колективної економічної сили і систем кримінального правосуддя проти тих, хто допомагає ухилятися від санкцій: називаючи їх, соромлячи, накладаючи санкції і переслідуючи їх у судовому порядку, – наголосив Гукстра.

Він уточнив, що Нідерланди почали поширювати цю пропозицію тиждень тому. І вже близько десяти держав ЄС її підтримали: серед них Німеччина, Франція, Іспанія та Італія.

Відповідаючи на запитання, чи буде новий штаб також займатися конфіскацією та заморожуванням російських активів, міністр повідомив, що деталі ще потрібно уточнитювати.

Минулого року Європейська комісія запропонувала внести порушення санкцій ЄС до списку злочинів проти Євросоюзу. Згідно з пропозицією, фізичні особи можуть опинитися за ґратами за порушення санкцій терміном від 5 років. А компанії хочуть штрафувати в розмірі не менше 5% від загального річного обороту.

Ця пропозиція все ще потребує підтримки держав-членів Євросоюзу, які традиційно обережно ставляться до реформ, що стосуються змін у кримінальному законодавстві. В разі криміналізації порушення санкцій новий штаб у Брюсселі міг би надсилати справи безпосередньо генеральному прокурору ЄС.

У грудні Євросоюз призначив спеціального уповноваженого з питань санкцій, який має домагатися більш жорсткого дотримання і узгодження обмежувальних заходів у третіх країнах.

Наразі Євросоюз працює над десятим пакетом санкцій проти Росії, який передбачає торгові обмеження на €11 млрд.

Джерело: Euractiv