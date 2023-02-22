Лютий, 22 в 10:28

Країни Балтії та Польща хочуть спростити запровадження санкцій проти членів родин та оточення російських олігархів, проте стикаються з опором з боку Угорщини. Про це заявили кілька дипломатів ЄС в інтерв’ю Politico.

Наразі ЄС може заморозити активи і накласти візові заборони на “провідних бізнесменів, які працюють в Росії”, а Литва, Латвія, Естонія та Польща пропонують розширити ці обмеження на “їхніх найближчих родичів або інших фізичних осіб, які отримують вигоду від них”.

Станом на сьогодні у переліку європейських санкцій понад 1 400 осіб через розв’язання РФ повномасштабної війни проти Україні, багато з яких – російські олігархи. Очікується, що ще 96 осіб можуть бути додати до наступного пакету санкцій ЄС, пише видання з посиланням на проєкти відповідних документів.

Зараз дивляться

На думку авторів ініціативи, внесення членів родин олігархів та інших пов’язаних з ними осіб дало б змогу накласти санкції на тисячі людей без необхідності доводити, що вони безпосередньо причетні до війни в Україні або діють в економічних інтересах РФ.

– Це могло б, наприклад, стосуватися колишньої дружини президента Росії Людмили Очеретної, чиї доньки потрапили під санкції, але не вона сама, та інших членів родин та оточення олігархів, – наголошує видання.

Один з дипломатів сказав, що попри опір з боку Угорщини, експерти з правових питань працюють над цим питанням.

Ймовірно, це питання стане предметом чергових дебатів під час зустрічі послів ЄС у середу, де обговорюватимуть не лише новий пакет санкцій проти Росії, а й так зване перенесення понад 1400 імен, які вже перебувають у списку, щоб зберегти їх під санкціями.

За чинними правилами списки переглядаються кожні шість місяців. І зараз Угорщина використовує це як важіль впливу, наполягаючи на тому, щоб чотири конкретні особи бути виключені із санкційного списку ЄС, перш ніж вона погодиться на продовження санкцій.

Тому євродипломати побоюються, що у разі, якщо Угорщина відмовиться йти на компроміс, всі 1 400 осіб будуть виключені зі списку.

15 лютого глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила проект десятого пакету санкцій ЄС проти Росії, в якому передбачено торгові обмеження на суму €11 млрд.