Санкції проти Лукашенка та його оточення узгоджені послами країн ЄС – ЗМІ

Лютий, 22 в 14:59

У середу, 22 лютого, посли країн Євросоюзу узгодили продовження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк.

– Посли ЄС погодили продовження на 1 рік візових заборон/замороження активів для 195 осіб та 34 організацій з Білорусі, включно з Лукашенком та його найближчим оточенням, – сказано у повідомленні.

До цього повідомлялось, що литовські та білоруські активісти знайшли ланцюжок компаній, що, вочевидь, допомагали продавати білоруські добрива в Європу в обхід санкцій ЄС.

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Раніше ЗМІ опублікували розслідування, як російська влада склала детальний план того, як Кремль планує встановити над Білоруссю протягом наступних десяти років під приводом злиття двох країн.