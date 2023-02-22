Санкції проти Лукашенка та його оточення узгоджені послами країн ЄС – ЗМІ
У середу, 22 лютого, посли країн Євросоюзу узгодили продовження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк.
– Посли ЄС погодили продовження на 1 рік візових заборон/замороження активів для 195 осіб та 34 організацій з Білорусі, включно з Лукашенком та його найближчим оточенням, – сказано у повідомленні.
До цього повідомлялось, що литовські та білоруські активісти знайшли ланцюжок компаній, що, вочевидь, допомагали продавати білоруські добрива в Європу в обхід санкцій ЄС.
Раніше ЗМІ опублікували розслідування, як російська влада склала детальний план того, як Кремль планує встановити над Білоруссю протягом наступних десяти років під приводом злиття двох країн.