Ставки РФ у війні виходять далеко за межі України – глава Пентагону

Лютий, 24 в 17:02

Міністр оборони США Ллойд Остін у річницю повномасштабного російського вторгнення назвав цю війну найбільшою загрозою європейській безпеці з часів Другої світової війни.

– Сьогоднішня річниця – це можливість для всіх, хто вірить у свободу, правила і суверенітет, підтвердити свою прихильність підтримці хоробрих захисників України в довгостроковій перспективі – і нагадати, що ставки в російській війні простягаються далеко за межі України, – наголосив він.

Остін нагадав, що з лютого минулого року США направили Україні $32 млрд оборонної допомоги. Вони також пообіцяли надати 109 бойових машин Bradley та 31 танк Abrams.

24 лютого Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні на суму $2 млрд.

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У цьому пакеті, зокрема, безпілотники, обладнання для боротьби з БПЛА та радіоелектронної боротьби, а також боєприпаси до артсистем для забезпечення високоточного вогню.