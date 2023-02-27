Польща не відкидає закриття кордону з Білоруссю

Лютий, 27 в 21:10

Заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Польщі Мачей Вонсік не виключає скасування прикордонного руху з Білоруссю.

Коментуючи “обмін дипломатичними ударами” між Польщею та Білоруссю, він розповів також про можливе закриття прикордонних переходів між двома країнами.

– Я не знаю, чи можливо закрити всі прикордонні переходи з Білоруссю. Я знаю одне. Ми не можемо без жодних дій дивитися на те, що Лукашенко робить із польською меншиною. Те, що було зроблено з Почобутом (активіст Спілки поляків, якого в Білорусі засудили до 8 років позбавлення волі. – Ред.), просто немислимо, – наголосив Вонсік.

За його словами, засудження представників польської меншини “білоруськими трибуналами” та знищення цвинтарів солдатів Армії Крайової не можуть залишатися без реакції з боку Варшави.

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– Польща готова до різних ситуацій. Чесно кажучи, я б не виключав ситуації, що у нас не буде прикордонного руху з Білоруссю, – зауважив він.

На початку лютого Варшава ухвалила рішення зупинити рух транспорту в Бобровниках Підляського воєводства. Після цього тимчасового повіреного у справах Польщі Марціна Войцеховського викликали до МЗС у Мінську.

Голова МВС Польщі Маріуш Камінський заявив, що рішення ухвалили “через важливі інтереси державної безпеки”.

Наступного дня, 10 лютого, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що поведінка Білорусі стає все більш небезпечною для Польщі, України та Європи. Також він не виключив подальшого закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

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Джерело: PAP

Фото: Straż Graniczna