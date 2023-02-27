Євросоюз продовжив та розширив санкції проти Білорусі ще на рік

Лютий, 27 в 14:28

Європейський Союз продовжив та розширив санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до кінця лютого наступного року.

Про це йдеться в офіційному журналі Євросоюзу.

Це рішення Ради ЄС 2023/421 щодо обмежувальних заходів з огляду на ситуацію в Білорусі та залучення республіки до російської агресії проти України від 24 лютого 2023 року доповнює попереднє її рішення.

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— Враховуючи тяжкість ситуації, що зберігається в Білорусі, і причетність Білорусі до незаконної агресії Російської Федерації проти України, доцільно зберегти в силі всі заходи, вжиті Союзом. Рішення має бути продовжено до 28 лютого 2024 року, – йдеться в повідомленні.

Під європейські санкції потрапили в цілому 243 фізичних особи, включаючи самого Лукашенка, а також 32 юридичні особи. Обмеження передбачають заморозку активів, а для фізосіб – ще й заборону на в’їзд до Європи.

До санкційного переліку було також внесено 21 фізичну особу та дві установи, зокрема білоруські підприємства ТОВ Синезис та ВАТ Білоруська калійна компанія.

Джерело: Офіційний журнал ЄС