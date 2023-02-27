Євросоюз продовжив та розширив санкції проти Білорусі ще на рік
Європейський Союз продовжив та розширив санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до кінця лютого наступного року.
Про це йдеться в офіційному журналі Євросоюзу.
Це рішення Ради ЄС 2023/421 щодо обмежувальних заходів з огляду на ситуацію в Білорусі та залучення республіки до російської агресії проти України від 24 лютого 2023 року доповнює попереднє її рішення.
— Враховуючи тяжкість ситуації, що зберігається в Білорусі, і причетність Білорусі до незаконної агресії Російської Федерації проти України, доцільно зберегти в силі всі заходи, вжиті Союзом. Рішення має бути продовжено до 28 лютого 2024 року, – йдеться в повідомленні.
Під європейські санкції потрапили в цілому 243 фізичних особи, включаючи самого Лукашенка, а також 32 юридичні особи. Обмеження передбачають заморозку активів, а для фізосіб – ще й заборону на в’їзд до Європи.
До санкційного переліку було також внесено 21 фізичну особу та дві установи, зокрема білоруські підприємства ТОВ Синезис та ВАТ Білоруська калійна компанія.
Джерело: Офіційний журнал ЄС