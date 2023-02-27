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З’явилися супутникові знімки російського літака А-50 на аеродромі в Мачулищах

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
З’явилися супутникові знімки російського літака А-50 на аеродромі в Мачулищах

На білоруському військовому аеродромі Мачулищі супутник зафіксував літак А-50, який міг бути атакований партизанами 26 лютого. 

Про це повідомляє Радіо свобода.

Як пише видання знімок зроблений 19 лютого. На фото видно, де міг перебувати літак А-50 у момент удару. 

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– А-50 проводив розвідку української території та наводив Кинджали на об’єкти, які вони обстрілювали, – йдеться у повідомленні. 

Крім того, супутник зафіксував ще кілька російських літаків, які видання ідентифікувало як МіГ-31К.

Фото: Радіо свобода

Нагадаємо, 26 лютого на аеродромі Мачулищі у Білорусі, який розташований за 12 км від Мінська, пролунали вибухи.

В результаті чого були пошкоджені російський військово-транспортний літак і снігоприбиральна техніка. Модель літальної техніки РФ, яка постраждала у результаті вибухів – літак далекої розвідки А-50У.

Біларускі Гаюн із посиланням на джерела повідомив, що літак атакували за допомогою двох дронів. Крім цього, стверджується, що силовикам вдалося знайти сумку з пультами управління від безпілотників.

Фото: Радіо свобода

Джерело: Радіо Свобода
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