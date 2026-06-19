Президент Франції Еммануель Макрон назвав чинники, які призвели до “справжніх змін” у підході президента США Дональда Трампа до війни в Україні.

Про це Макрон заявив в ефірі France 2.

Чому Трамп змінив погляди на війну в Україні

За словами французького лідера, ключову роль відіграли стійкість українського народу та його “вражаючі” військові можливості.

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Також вплинули готовність європейських держав брати на себе відповідальність за підтримку України та забезпечення її безпеки та розуміння того, що Росія не дотримується взятих на себе зобов’язань.

– Він думав, що Україна програє. Саме тому він хотів швидко укласти мир. Згадайте січень-лютий 2025 року, здається, що це було цілу вічність тому. Він думав, що Україна програє. Все дуже погано відбувалося в Овальному кабінеті з президентом Зеленським, – нагадав Макрон.

Французький президент зазначив, що відтоді вдалося пройти “величезний шлях”. І це стало можливим завдяки самим українцям.

– Цей шлях – це насамперед перемога українців у їхній спроможності, у їхній переконливості. Президент Трамп побачив, що все, що йому казали про те, що українці зламаються, що вони не переживуть зиму, було неправдою. І що перед ним – мужні, інноваційні люди, яких він поважає, – наголосив Макрон.

Він відзначив технологічні та виробничі можливості України, зокрема у сфері безпілотних технологій.

За словами французького лідера, російсько-українська війна є війною дронів, у якій “українська виробнича спроможність є вражаючою”.

Другим чинником, який вплинув на позицію Трампа, французький президент назвав готовність європейських країн брати на себе відповідальність за подальшу підтримку України та майбутні гарантії безпеки.

Йдеться про кроки, здійснені протягом останніх місяців. Зокрема, про створення Коаліції охочих, яку сформували європейські держави разом із кількома союзниками – Канадою, Японією та Австралією, що підтримують Україну.

– Ми будуватимемо ці гарантії безпеки на наступний день після досягнення миру, – сказав президент Франції.

Третім фактором Макрон назвав зміну сприйняття Росії з боку Трампа. За його словами, президент США переконався, що Москва не виконує своїх обіцянок, а її бачення “миру” фактично означає капітуляцію України.

– Тому так, під час цього G7 відбулася справжня зміна, яку треба вітати, і це справжній поступ, – підсумував він.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на трьох представників країн G7 повідомляло, що Еммануель Макрон досяг дипломатичного прориву під час саміту G7 та переконав Дональда Трампа підтримати спільну декларацію щодо України, а також подальшу військову допомогу Києву.

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