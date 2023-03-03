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Війну розпочали проти нас: Лаврова висміяли в Індії після чергової порції абсурду

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
лавров

Міністра закордонних справ Росія Сергія Лаврова висміяли під час виступу на конференції в індійському Нью-Делі.

Чергову порцію абсурду Лавров озвучив на панелі в межах Раїсинського діалогу – це головна індійська конференція з геополітики та геоекономіки.

Російського міністра запитали, як повномасштабне вторгнення в Україну вплинуло не енергогалузь РФ. Та у відповідь він не лише повторив мантру кремлівського режиму, що нібито “Росія ні на кого не нападала”, а ще й заявив, що нібито саме Москва виступає жертвою війни в Україні.

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– Ви знаєте, війна, яку ми намагаємося зупинити, яка була розв’язана проти нас за допомогою українського народу, безумовно, вплинула на Росію, зокрема й на енергетичну політику… – почав Лавров, після чого присутні у залі глядачі вибухнули сміхом.

Хоча, судячи з виразу обличчя Лаврова, така реакція йому не дуже сподобалася, він продовжив “нести в маси” свої теорії змови та нібито російської жертовності.

Нагадаємо, у лютому перед Мюнхенською безпековою конференцією стало відомо, що вона відбудеться без делегації з РФ. Своє рішення організатори аргументували тим, що не хочуть давати трибуну Лаврову для пропаганди.

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