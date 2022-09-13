Гаряча фаза: що відомо про загострення відносин між Вірменією та Азербайджаном

Вересень, 13 в 17:20

Воєнні дії між Вірменією та Азербайджаном вкотре перейшли до гарячої фази – країни звинуватили одна одну в обстрілах і підривних діях, після чого офіційний Єреван звернувся за допомогою до Росії та Організації договору про колективну безпеку.

ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, до якої входять декілька країн. Серед них – Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Згідно з угодою ОДКБ, напад на Вірменію фактично означає напад на всі держави-члени організації.

Позиція Вірменії

У Міноборони Вірменії заявили, що армія Азербайджану обстріляла вірменські позиції у напрямку трьох прикордонних міст (Горис, Сотк та Джермук). У повідомленні МО йдеться, що вогонь по території Вірменії вели з артилерії та великокаліберних знарядь, а також з безпілотних літальних апаратів.

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Згодом стало відомо про 49 загиблих вірменських військових. Також є поранені серед мирних жителів та представників армії Вірменії. Вірменську поліцію та сили МНС у районах, де відбуваються найінтенсивніші обстріли, перевели в режим підвищеної готовності.

Позиція Азербайджану

У Міноборони Азербайджану звинуватили вірменську армію в диверсіях на трьох напрямках державного кордону (Дашкесанському, Кельбаджарському та Лачинському). Офіційний Баку стверджує, що бої стали результатом термінових заходів військ Азербайджану у відповідь на спробу Вірменії замінувати шляхи постачання між позиціями підрозділів азербайджанської армії на різних напрямках.

В Азербайджані відкинули версію про вторгнення їхньої армії на територію Вірменії, назвавши це “абсурдом”. Баку звинуватив Єреван у нагнітанні ситуації на кордоні протягом останнього часу. В Азербайджані заперечують удари по цивільних об’єктах та інфраструктурі сусідньої країни, відкинувши звинувачення Єревану.

Як може розвиватися ситуація

Загострення воєнних дій між Вірменією та Азербайджаном розпочалося у ніч з 12 на 13 вересня, а сам конфлікт швидко вийшов за межі регіональних сутичок.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян обговорив ситуацію з президентом Франції Еммануелем Макроном, держсекретарем США Ентоні Блінкеном та російським диктатором Володимиром Путіним. Потім він провів засідання Ради безпеки Вірменії.

За підсумками зустрічі було ухвалено рішення звернутися по допомогу до Росії, ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку) та Радбезу ООН, щоб досягти врегулювання воєнних дій.

До того ж відбулося екстрене засідання Постійної ради ОДКБ, члени якого висловили занепокоєння ситуацією та розглянули пропозиції щодо можливого залучення механізмів організації, щоб тримати ситуацію під контролем. Проте у повідомленні не зазначено, чи є ймовірність введення контингенту ОДКБ на територію Вірменії.