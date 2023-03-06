Значна частина – воєнна підготовка: Литва готує для України новий пакет допомоги

Березень, 06 в 17:54

Уряд Литви готує для України новий пакет військової допомоги. Зокрема, Вільнюс уже надав Києву допомогу на суму майже на €409 млн.

Про це повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він зустрівся з першим заступником міністра оборони України генерал-лейтенантом Олександром Павлюком у Литві.

– Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові можливості. Ми також займаємо тверду позицію підтримувати Україну всіма нашими можливостями та готуємо новий пакет підтримки», – сказав на зустрічі Анушаускас.

До цього часу Литва надала Україні військову підтримку майже на €409 млн. Зараз формується новий пакет підтримки.

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Значна частина підтримки України Литвою складається з воєнної підготовки. Цього року планується підготувати 1,6 тис. українських бійців.

Інструктори литовської армії навчають українців як на національному рівні, в Литві, так і долучаючись до навчальної місії ЄС та таких міжнародних ініціатив, як Interflex. Також планують підготувати курси з розмінування в Литві спільно з іншими країнами.

Міністр Анушаускас наголосив, що Литва інтенсивно готується до саміту НАТО, який відбудеться цього літа у Вільнюсі, де, серед інших важливих питань, шукатиметься згода щодо перспективи членства України.