Генсек ООН підтримав продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня – Зеленський
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловився за продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня, коли термін попередньої домовленості добігає кінця.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві 8 березня після зустрічі з генсеком ООН.
– Продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня критично необхідне для всього світу, – сказав глава держави.
Його думку повністю підтримав генсек ООН, тому відзначив важливість продовження ініціативи. За словами Зеленського, водночас важливо працювати в рамках нашої гуманітарної ініціативи Зерно з України.
Зокрема, у межах цієї ініціативи державі вдалося залучити понад $200 млн і відправити 140 тис. тонн українського зерна в Європу, Кенію. Ефіопію, Сомалі.
Гутерреш зазначив, що Чорноморська зернова ініціатива забезпечила експорт 23 млн тонн зерна та зниження ціни на продовольство у світі.