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Генсек ООН підтримав продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський і Антоніу Гутерреш
Фото: Офіс президента

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловився за продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня, коли термін попередньої домовленості добігає кінця.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві 8 березня після зустрічі з генсеком ООН.

– Продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня критично необхідне для всього світу, – сказав глава держави.

Його думку повністю підтримав генсек ООН, тому відзначив важливість продовження ініціативи. За словами Зеленського, водночас важливо працювати в рамках нашої гуманітарної ініціативи Зерно з України.

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Зокрема, у межах цієї ініціативи державі вдалося залучити понад $200 млн і відправити 140 тис. тонн українського зерна в Європу, Кенію. Ефіопію, Сомалі.

Гутерреш зазначив, що Чорноморська зернова ініціатива забезпечила експорт 23 млн тонн зерна та зниження ціни на продовольство у світі.

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