Генсек ООН підтримав продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня – Зеленський

Березень, 08 в 17:27

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловився за продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня, коли термін попередньої домовленості добігає кінця.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві 8 березня після зустрічі з генсеком ООН.

– Продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня критично необхідне для всього світу, – сказав глава держави.

Його думку повністю підтримав генсек ООН, тому відзначив важливість продовження ініціативи. За словами Зеленського, водночас важливо працювати в рамках нашої гуманітарної ініціативи Зерно з України.

Зараз дивляться

Зокрема, у межах цієї ініціативи державі вдалося залучити понад $200 млн і відправити 140 тис. тонн українського зерна в Європу, Кенію. Ефіопію, Сомалі.

Гутерреш зазначив, що Чорноморська зернова ініціатива забезпечила експорт 23 млн тонн зерна та зниження ціни на продовольство у світі.