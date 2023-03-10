Березень, 10 в 2:06

З моменту російського повномасштабного вторгнення в Україну багато українських і західних експертів неодноразово оцінювали рівень підготовки російських військ як низький. Також багато говорилося про проблеми, з якими зіткнулася армія РФ після вторгнення.

І справді, низка експертів зізналися, що здивовані тим, наскільки погано були підготовлені сили Росії до такого конфлікту. Серед них Джордж Баррос з американського аналітичного центру Інституту вивчення війни (ISW), який в інтерв’ю Newsweek зізнався, наскільки був здивований, побачивши армію РФ у дії.

– Озираючись назад, ми зрозуміли, що російські військові навчання, які ми вивчали в найдрібніших подробицях протягом багатьох років, насправді не були навчаннями, – сказав він.

За його словами, “це були хореографічний балет із танками”.

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– Навчання повинні піддавати підрозділи стресу, доводити їх до межі, допомагати їм вивчати нові оперативні концепції, допомагати їм знаходити больові точки, щоб вони могли їх усунути і добре воювати, – сказав він.

За його словами, експертна спільнота думала, що росіяни саме це і роблять.

– Але ми не розуміли, наскільки порожніми були ці навчання, поки не побачили, як Перша гвардійська танкова армія протистоїть реальному супротивнику, – додав Баррос.

Зазначимо, що Джордж Баррос є керівником групи геопросторової розвідки та аналітиком з питань Росії в ISW.