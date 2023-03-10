Березень, 10 в 19:09

Під час зустрічі прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі сторони домовились спільно провести підготовку українських морських піхотинців.

Про це французький та британський лідери заявили на пресконференції.

Макрон каже, що Франція та Британія роблять усе можливе, щоб не поширити війну Росії проти України на інші частини світу.

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– Ми ухвалили рішення про конкретні спільні дії щодо підготовки українських військових і високотехнологічних сегментів, – сказав він.

Ріші Сунак додав, що офіційні Лондон та Париж працюють над тим, аби президент Росії Володимир Путін ніколи більше не зміг використовувати енергетику, як зброю.

– Ми домовилися навчати українських морських піхотинців, допомагаючи Україні отримати вирішальну перевагу на полі бою і виграти цю війну, – сказав британський лідер.

Крім того, лідери Британії та Франції погодили співпрацю у розробці високоточної ударної зброї для боротьби з російською загрозою.