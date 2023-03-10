РФ використовує британські фірми для відмивання кривавих грошей, зароблених на війні в Україні – Bloomberg

Березень, 10 в 10:42

Британія підозрює, що російські громадяни скористалися неналежними перевірками реєстру компаній у спробах відмити прибутки від війни в Україні. Слідчі виявляють підставні компанії з російськими представниками. Одну фірму підозрюють у незаконному вивезенні зерна з України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Правоохоронні органи Британії виявили велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих громадянами з різних країн протягом останніх років, ймовірно, вони використовувалися для відмивання грошей або ухилення від сплати податків.

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– Сотні цих фірм вказують росіян як своїх представників, і деякі контрольовані Росією компанії зараз намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди, – йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, росіяни займають чільне місце серед тих, кого приваблює м’яке регулювання лондонського Сіті, що дає їм змогу приховувати свої активи без особливого контролю.

– У той час, як Велика Британія запровадила широкомасштабні санкції проти багатьох російських компаній та приватних осіб після вторгнення в Україну, роки залучення іноземних грошей залишили британську фінансову систему пронизаною підставними компаніями та іншими непрозорими структурами, які ускладнюють зусилля щодо накладення обмежень на російські інтереси, – пише Bloomberg.

Слідчі виявили, що одна така компанія, зареєстрована за адресою офісу в Лондоні, зазначена у судових реєстрах як власник зерновоза. Судно підозрюють у незаконному вивезенні зерна з України та порушенні міжнародних санкцій.

Згідно з загальнодоступними даними, останніми місяцями судно неодноразово проходило через Чорне море.

– Компанія має трьох нинішніх і колишніх співробітників, зареєстрованих у Реєстраційній палаті – британському реєстрі компаній. Усі вони є громадянами Росії та вказали свої домашні адреси у РФ. Ні вони, ні компанія не здійснюють помітних операцій у Лондоні, – зазначають журналісти.

Як свідчать документи, які з’явилися у розпорядженні редакції Bloomberg, ЄС обговорював санкції проти фірми в рамках свого останнього пакету заходів. Компанію вилучили з пропозиції ще до схвалення пакета під час переговорів між державами-членами.

Також журналісти з’ясували, що кілька інших компаній, які не мають очевидних британських операцій, були зареєстровані за тією ж адресою в Лондоні іншими російськими громадянами. Один із них – співробітник МВС Росії, домашня адреса якого в Companies House вказана як квартира в центрі Москви.

– Британський уряд планує посилити закони для реформування Реєстраційної палати та боротьби з фінансовими злочинами. Законопроєкт про економічні злочини та корпоративну прозорість був внесений до парламенту 22 вересня. Він має на меті надати реєстру компаній більше повноважень для виявлення осіб, які створюють компанії, і розслідування шахрайств, – зауважили журналісти.

В уряді заявляють, що Велика Британія має одні з найжорсткіших заходів контролю за відмиванням грошей у світі. Новий закон допоможе придушити тисячі зареєстрованих у Великій Британії компаній, які використовуються для сприяння відмиванню грошей, шахрайства, фінансування тероризму та незаконній купівлі зброї.

Нагадаємо, 24 лютого міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) ухвалила рішення про призупинення членства Росії.

В організації рішуче засудили загарбницьку війну РФ проти України, а також висловили глибоке співчуття українцям з приводу загибелі людей і значних руйнувань інфраструктури.