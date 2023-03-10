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У Грузії офіційно відкликали законопроєкт про “іноагентів”

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Грузія парламент
Фото: Depositphotos

10 березня  Грузії офіційно відкликали законопроєкт про “іноагентів”. 

Про це повідомляє грузинський Перший канал. 

Законопроєкт провалили у другому читанні. Із присутніх 112 депутатів, за проголосував лише один нардеп, проти – 35, решта – утримались від голосування. 

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– Згідно з нормативними актами Грузії, для офіційного відкликання законопроєкту необхідно було представити прийнятий у першому читанні проєкт на пленарному засіданні та поставити його на голосування у другому читанні, – йдеться у повідомленні. 

Як зазначає Перший канал, голосування відбулося попри те, що парламент мав не працювати протягом тижня через пошкодження внаслідок протестів.

Нагадаємо, Грузію сколихнув ряд протестів проти законопроєкту про “іноземних агентів”, котрий, як наголошують активісти, підкреслює відступ країни від демократії та зближує Тбілісі з Москвою. 9 березня з парламенту відкликали цей законопроєкт.

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