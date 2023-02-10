Лютий, 10 в 18:55

Уряд Швейцарії відхилив запит Іспанії на реекспорт до України двох зенітних гармат швейцарського виробництва.

Про це американському телеканалу CNN повідомили у Державному секретаріаті Швейцарії з економічних питань (SECO).

У відомстві пояснюють таке рішення небажанням порушувати закон країни про військові матеріали.

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– З цієї ж причини ми відхилили подібний запит від Данії та Німеччини минулого року, – зазначив у коментарі CNN представник SECO Фабіан Маєнфіш.

У січні офіційний Мадрид звернувся до Швейцарії з проханням дозволити відправити в Україну дві 35-міліметрові зенітні установки, однак отримав відмову. Раніше в Міноборони Іспанії вже повідомляли, що швейцарська сторона блокує постачання в Україну певних військових матеріалів.

Швейцарія також відхилила запити Данії та Німеччини, які хотіли надіслати бронемашини та боєприпаси швейцарського виробництва для допомоги Україні у війні проти РФ. Наприклад, Берліну було заборонено передати Україні боєприпаси до танків Gepard.

Як відомо, в Швейцарії діє суворий федеральний закон, який регулює реекспорт зброї та інших військових матеріалів швейцарського виробництва. Йдеться про заборону на експорт озброєння в держави, в яких іде війна або які беруть участь у міжнародному збройному конфлікті.

Швейцарський парламент наразі розглядає законопроєкт, внесений 3 лютого, який передбачає послаблення цього обмеження.

Від початку повномасштабної війни РФ проти України Швейцарія надавала нашій державі гуманітарну допомогу. А в питанні постачань озброєння ця країна дотримується принципу нейтралітету. Це один із ключових принципів у зовнішній політиці Швейцарії, який полягає в тому, що країна не бере участі в збройних чи політичних конфліктах між іншими державами.

Телеканал CNN звертає увагу, що на початку повномасштабної війни Швейцарія відійшла від принципу нейтралітету та приєдналася до санкцій Євросоюзу проти РФ, пославшись на “надзвичайну ситуацію”.

Наразі в парламенті Швейцарії розглядають можливість реекспорту швейцарського озброєння для використання в Україні. Йдеться про надання дозволу третім країнам передавати Києву швейцарську зброю.