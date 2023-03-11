Пентагон хоче виділити $170 млрд, щоб замінити зброю для постачання в Україну та захиститися від Китаю

Березень, 11 в 15:26

Пентагон хоче виділити $170 млрд на новий фінансовий рік для заміни боєприпасів, які передають в Україну, та замовлення далекобійної зброї у разі воєнного конфлікту з Китаєм.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на відповідні документи, які є в розпорядженні журналістів.

Згідно з внутрішнім бюджетним документом, Пентагон просить $170 млрд на новий фінансовий рік на заміну боєприпасів для подальшого постачання в Україну, а також озброєнь, зокрема, ракет дальнього радіуса дії, які можуть знадобитися в разі конфлікту з Китаєм.

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Міністерство оборони США просить $76,8 млрд на ВМС і морську піхоту. Серед них: $32,8 млрд – на будівництво нових кораблів, $61 млрд – на ВПС (зокрема Космічні сили США), а $24,4 млрд – на Сухопутні війська.

Серед найбільших одержувачів коштів на дослідження і розроблення – $3,7 млрд на нову міжконтинентальну балістичну ракету Sentinel корпорації Northrop Grumman, $3 млрд на створення бомбардувальника B-21, $2,3 млрд на програму Домінування в повітрі наступного покоління, призначену для заміни винищувача F-22.