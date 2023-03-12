Більшість британців вважають надання житла українським біженцям доброю справою – дослідження

Березень, 12 в 17:27

Вісім з десяти людей у Великій Британії, які прихистили українців, що тікали від війни, мали позитивний досвід прийому біженців.

Згідно з дослідженням громадської організації More in Common, більшість населення вважає, що Британія повинна продовжувати приймати людей із зон бойових дій.

За результатами опитування, 88% людей, які приймали біженців з України, сказали, що зробили б це знову, і лише 3% відповіли негативно.

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Опитування також показало, що 68% британців вважають той факт, що Британія прийняла понад 150 тис. біженців з України, позитивним явищем, і лише 17% вважають його негативним.

Дослідження показало, що господарі оцінили свій загальний досвід участі в програмі Оселі для України (Homes for Ukraine) на 7,72 бала з 10, а те, як вони ладнали з українськими гостями – на 8,43 бала.

Як показує це дослідження, передає Guardian, для переважної більшості господарів, понад 95% з яких ніколи раніше не брали участі в підтримці біженців, цей досвід був надзвичайно позитивним і корисним. Попри певні труднощі, пов’язані з тим, що їм довелося ділити свій дім з незнайомими людьми, господарі пишаються тим, що зробили свій внесок, і багато хто з них зробив би це знову.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія може продовжити директиви ЄС про тимчасовий захист щодо прийому українських біженців до 2025 року. У комюніке Єврокомісії йдеться, що Євросоюз готовий підтримувати Україну “стільки, скільки буде потрібно”.