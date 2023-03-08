Тимчасовий захист українцям у ЄС можуть продовжити до 2025 року – Єврокомісія

Березень, 08 в 18:01

Європейська комісія може продовжити директиви ЄС про тимчасовий захист щодо прийому українських біженців до 2025 року.

Про це йдеться у комюніке Єврокомісії, опублікованому у середу, 8 березня.

— Директива про тимчасовий захист виявилася важливим інструментом для забезпечення негайного захисту в ЄС, і вона має залишатися частиною набору інструментів у розпорядженні Євросоюзу у майбутньому.

У комюніке йдеться, що Євросоюз готовий підтримувати Україну “стільки, скільки буде потрібно”.

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— Захист уже продовжено до березня 2024 року і може бути продовжено до 2025 року. Комісія готова вжити необхідних заходів для подальшого продовження в разі потреби, – сказано в повідомленні ЄК.

У документі наголошується, що директива була вперше введена в дію 4 березня 2022 року. Відтоді близько 4 млн осіб отримали негайний захист у ЄС, з яких понад 3 млн – у першій половині 2022 року.

У Брюсселі наголосили, що всі зареєстровані українські біженці мали право на доступ до ринку праці, освіти, охорони здоров’я та житла.

У нещодавньому дослідженні Центру економічної стратегії йдеться, що після закінчення російсько-української війни за кордоном можуть залишитися від 860 тис. до 2,7 млн біженців з України, через що українська економіка може втратити від 2,55 до 7,71% ВВП.