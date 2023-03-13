Росія веде проти Молдови гібридну війну – міністр оборони

Березень, 13 в 17:32

Наразі безпосередньої військової небезпеки для Молдови немає. Проте Росія веде проти країни гібридну війну з метою “повалення державної влади”.

Про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, пише The Guardian.

– Безпосередньої військової небезпеки для Молдови наразі немає, але є інші види небезпек, які впливають на безпеку країни – гібридна війна, – зазначив чиновник.

За його словами, Росія за допомогою створення дезінформації та напруженості всередині суспільства намагається “змінити політичний порядок, дестабілізувати й повалити державну владу”.

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Нагадаємо, що 12 березня у Молдові розпочалися протести, які організувала проросійська партія Шор. Між поліцією та мітингувальниками стлися сутички. 54 протестувальників затримали, з них 21 – неповнолітні.

Глава Національної поліції Віорел Чернеуцяну заявив, що у такий спосіб російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію в Молдові.