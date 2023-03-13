Росія веде проти Молдови гібридну війну – міністр оборони
Наразі безпосередньої військової небезпеки для Молдови немає. Проте Росія веде проти країни гібридну війну з метою “повалення державної влади”.
Про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, пише The Guardian.
– Безпосередньої військової небезпеки для Молдови наразі немає, але є інші види небезпек, які впливають на безпеку країни – гібридна війна, – зазначив чиновник.
За його словами, Росія за допомогою створення дезінформації та напруженості всередині суспільства намагається “змінити політичний порядок, дестабілізувати й повалити державну владу”.
Нагадаємо, що 12 березня у Молдові розпочалися протести, які організувала проросійська партія Шор. Між поліцією та мітингувальниками стлися сутички. 54 протестувальників затримали, з них 21 – неповнолітні.
Глава Національної поліції Віорел Чернеуцяну заявив, що у такий спосіб російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію в Молдові.