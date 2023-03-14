Росія залишається найгострішою загрозою для безпеки Британії – уряд

Березень, 13 в 22:12

Росія продовжує залишатися найгострішою загрозою для безпеки Великої Британії. Про це йдеться в огляді британського уряду, опублікованому 13 березня.

У звіті під назвою Integrated Review Refresh 2023 оголошено про збільшення інвестицій в оборону на £5 млрд (орієнтовно $6 млрд) протягом наступних двох років.

– Змінилося те, що наша колективна безпека зараз нерозривно пов’язана з результатом війни в Україні, – йдеться в огляді.

У довгостроковій перспективі Британія прагне збільшити свої базові зобов’язання щодо витрат на оборону з 2% ВВП до 2,5%, йдеться в огляді.

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У документі йдеться, що Китай становить епохальний виклик тому типу міжнародного порядку, який Британія хоче бачити. Водночас визначено поглиблення партнерства Китаю з Росією та поглиблення співпраці РФ з Іраном – як дві події, що викликають особливе занепокоєння.

Мета полягатиме в тому, щоб стримувати та кинути виклик здатності й наміру Росії порушити безпеку Британії, євроатлантичного та ширшого міжнародного порядку.