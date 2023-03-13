Березень, 13 в 13:37

Європейський Союз продовжив ще на шість місяців санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ, запроваджені через агресію проти України.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Йдеться про 1 473 фізичних і 205 юридичних осіб. Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в’їзд до ЄС.

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– Замороження активів та заборона в’їзду для 1 473 осіб і 205 юросіб, застосовані Євросоюзом за дії, спрямовані на підрив територіальної цілісності України, продовжені ще на шість місяців, – наголосив журналіст.

Він додав, що “попри деякі спекуляції”, із санкційного списку поки що нікого не виключили.

the asset freezes and visa bans on 1473 people and 205 entities deemed by the EU to have undermined the territorial integrity of #Ukraine has been extended by another 6 months. despite some speculation, no one has been removed – so far. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 13, 2023

Наразі рішення про продовження санкцій ще не оприлюднено на офіційному сайті Ради ЄС.

Від початку повномасштабної війни в Україні Євросоюз запровадив десять пакетів санкцій проти РФ. До останнього пакету увійшли російські банки та підприємства Росатому.

7 березня під обмеження ЄС вперше потрапили командири військ РФ, причетні до сексуальних злочинів в Україні.

Як повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, Євросоюз майже вичерпав санкційний потенціал щодо Росії, однак може зосередитися на військовій підтримці України.