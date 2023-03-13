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У списку сотні осіб: ЄС продовжив персональні санкції проти РФ ще на півроку

Юлія Соколова, редакторка стрічки
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ЄС
Фото: Unsplash

Європейський Союз продовжив ще на шість місяців санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ, запроваджені через агресію проти України.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Йдеться про 1 473 фізичних і 205 юридичних осіб. Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в’їзд до ЄС.

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– Замороження активів та заборона в’їзду для 1 473 осіб і 205 юросіб, застосовані Євросоюзом за дії, спрямовані на підрив територіальної цілісності України, продовжені ще на шість місяців, – наголосив журналіст.

Він додав, що “попри деякі спекуляції”, із санкційного списку поки що нікого не виключили.

Наразі рішення про продовження санкцій ще не оприлюднено на офіційному сайті Ради ЄС.

Від початку повномасштабної війни в Україні Євросоюз запровадив десять пакетів санкцій проти РФ. До останнього пакету увійшли російські банки та підприємства Росатому.

7 березня під обмеження ЄС вперше потрапили командири військ РФ, причетні до сексуальних злочинів в Україні.

Як повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, Євросоюз майже вичерпав санкційний потенціал щодо Росії, однак може зосередитися на військовій підтримці України.

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