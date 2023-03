Європейський Союз продовжив ще на шість місяців санкції проти фізичних та юридичних осіб РФ, запроваджені через агресію проти України.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Йдеться про 1 473 фізичних і 205 юридичних осіб. Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в’їзд до ЄС.

Він додав, що “попри деякі спекуляції”, із санкційного списку поки що нікого не виключили.

the asset freezes and visa bans on 1473 people and 205 entities deemed by the EU to have undermined the territorial integrity of #Ukraine has been extended by another 6 months. despite some speculation, no one has been removed – so far. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 13, 2023