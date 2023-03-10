ЄС майже вичерпав можливості для нових санкцій проти Росії – Боррель

Березень, 10 в 15:55

Євросоюз майже вичерпав санкційний потенціал щодо Росії, проте тепер може зосередитися на військовій підтримці України.

Таку думку в інтерв’ю Euractiv висловив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

– З точки зору санкцій більше нічого робити, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову і військову підтримку. Було б дивно, якби через рік після початку вторгнення залишилося набагато більше варіантів. Ми діяли поетапно, поступово – можливо, іноді занадто поступово, – наголосив дипломат.

Водночас зауважив, що зараз Україні потрібні не тільки санкції проти Росії.

Зараз дивляться

– Україні потрібно багато грошей, щоб підтримувати техніку в робочому стані, держава в стані війни має багато фінансових потреб – це вимагатиме багато зусиль з нашого боку, тому санкції і військова підтримка – це ще не все, – вважає Боррель.

Раніше в МЗС України заявили, що не можна послаблювати санкційний тиск на Росію, поки триває війна в Україні, навпаки, ЄС повинен якнайшвидше розпочати підготовку 11-го пакету.

Там нагадали, що до 10-го пакету, ухваленого 24 лютого 2023 року, не увійшла низка важливих елементів, на яких наполягала Україна: ядерна енергетика, зокрема обмеження діяльності Росатому, ІТ-технології, продаж діамантів та морська логістика.

Джерело: Euractiv