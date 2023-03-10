Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

ЄС майже вичерпав можливості для нових санкцій проти Росії – Боррель

Валентина Летяк, редакторка стрічки
жозеп боррель
Фото: Depositphotos

Євросоюз майже вичерпав санкційний потенціал щодо Росії, проте тепер може зосередитися на військовій підтримці України.

Таку думку в інтерв’ю Euractiv висловив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

– З точки зору санкцій більше нічого робити, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову і військову підтримку. Було б дивно, якби через рік після початку вторгнення залишилося набагато більше варіантів. Ми діяли поетапно, поступово – можливо, іноді занадто поступово, – наголосив дипломат.

Водночас зауважив, що зараз Україні потрібні не тільки санкції проти Росії.

Зараз дивляться

– Україні потрібно багато грошей, щоб підтримувати техніку в робочому стані, держава в стані війни має багато фінансових потреб – це вимагатиме багато зусиль з нашого боку, тому санкції і військова підтримка – це ще не все, – вважає Боррель.

Раніше в МЗС України заявили, що не можна послаблювати санкційний тиск на Росію, поки триває війна в Україні, навпаки, ЄС повинен якнайшвидше розпочати підготовку 11-го пакету.

Там нагадали, що до 10-го пакету, ухваленого 24 лютого 2023 року, не увійшла низка важливих елементів, на яких наполягала Україна: ядерна енергетика, зокрема обмеження діяльності Росатому, ІТ-технології, продаж діамантів та морська логістика.

Читайте
ЄС зосередиться на застосуванні чинних санкцій проти РФ, а не ухваленні нових – спецпосланник

Джерело: Euractiv

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка