Польща і Словаччина готові поставити Україні винищувачі МіГ-29 – Надь
Польща згодна на спільне зі Словаччиною надання Україні багатоцільових винищувачів МіГ-29.
Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
За його словами, це питання піднімалося під час зустрічі міністрів оборони країн-членів Євросоюзу в середу, 8 березня.
– Підтверджую, що Польща офіційно погодилась разом відправити МіГ-29 в Україну. На зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у середу в Швеції польський колега підтвердив мені, що його країна погодиться на спільне передання Словаччиною та Польщею надлишкових МіГ-29 обох країн для України, – наголосив Надь.
Він уточнив, що тепер рішення має ухвалити уряд Словаччини. Надь закликав не зволікати в цьому питанні.
– Я думаю, що настав час прийняти рішення. В Україні гинуть люди, ми можемо їм реально допомогти, тут немає місця словацькій політизації. Це негуманно і безвідповідально, – написав Надь на своїй сторінці в Facebook.
Він також звернув увагу на заяву президента Польщі Анджея Дуди, який в інтерв’ю американському каналу CNN підтвердив готовність своєї країни діяти в питанні винищувачів у рамках міжнародної коаліції.
– Та частина МіГ-29, яка залишилася в Польщі і яка зараз служить у наших військово-повітряних силах – ми готові передати ці літаки, і я впевнений, що Україна була б готова негайно їх використати, – повідомив Дуда, нагадавши, що українські пілоти вміють керувати цим типом літаків.
BREAKING:
Polish President Andrzej Duda tells CNN that Poland is willing to transfer all its MiG-29 fighter jets to the Ukrainian Air Force.
???????????????? pic.twitter.com/e4mfBZAV1p
— Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2023
Польський лідер висловив думку, що в майбутньому Україна отримає й багатофункціональні винищувачі F-16. Саме тому, за словами Дуди, зараз важливо готувати українських пілотів для використання цих бойових літаків.
Раніше повідомлялося, що Словаччина розглядає можливість передання Україні 10 із 11 винищувачів МіГ-29 радянського виробництва.
Джерело: PAP, Facebook-сторінка Ярослава Надя