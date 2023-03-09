Березень, 09 в 12:18

Польща згодна на спільне зі Словаччиною надання Україні багатоцільових винищувачів МіГ-29.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

За його словами, це питання піднімалося під час зустрічі міністрів оборони країн-членів Євросоюзу в середу, 8 березня.

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– Підтверджую, що Польща офіційно погодилась разом відправити МіГ-29 в Україну. На зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у середу в Швеції польський колега підтвердив мені, що його країна погодиться на спільне передання Словаччиною та Польщею надлишкових МіГ-29 обох країн для України, – наголосив Надь.

Він уточнив, що тепер рішення має ухвалити уряд Словаччини. Надь закликав не зволікати в цьому питанні.

– Я думаю, що настав час прийняти рішення. В Україні гинуть люди, ми можемо їм реально допомогти, тут немає місця словацькій політизації. Це негуманно і безвідповідально, – написав Надь на своїй сторінці в Facebook.

Він також звернув увагу на заяву президента Польщі Анджея Дуди, який в інтерв’ю американському каналу CNN підтвердив готовність своєї країни діяти в питанні винищувачів у рамках міжнародної коаліції.

– Та частина МіГ-29, яка залишилася в Польщі і яка зараз служить у наших військово-повітряних силах – ми готові передати ці літаки, і я впевнений, що Україна була б готова негайно їх використати, – повідомив Дуда, нагадавши, що українські пілоти вміють керувати цим типом літаків.

BREAKING: Polish President Andrzej Duda tells CNN that Poland is willing to transfer all its MiG-29 fighter jets to the Ukrainian Air Force. ???????????????? pic.twitter.com/e4mfBZAV1p — Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2023

Польський лідер висловив думку, що в майбутньому Україна отримає й багатофункціональні винищувачі F-16. Саме тому, за словами Дуди, зараз важливо готувати українських пілотів для використання цих бойових літаків.

Раніше повідомлялося, що Словаччина розглядає можливість передання Україні 10 із 11 винищувачів МіГ-29 радянського виробництва.

Джерело: PAP, Facebook-сторінка Ярослава Надя