Польща згодна на спільне зі Словаччиною надання Україні багатоцільових винищувачів МіГ-29.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

За його словами, це питання піднімалося під час зустрічі міністрів оборони країн-членів Євросоюзу в середу, 8 березня.

Він уточнив, що тепер рішення має ухвалити уряд Словаччини. Надь закликав не зволікати в цьому питанні.

Він також звернув увагу на заяву президента Польщі Анджея Дуди, який в інтерв’ю американському каналу CNN підтвердив готовність своєї країни діяти в питанні винищувачів у рамках міжнародної коаліції.

BREAKING:

Polish President Andrzej Duda tells CNN that Poland is willing to transfer all its MiG-29 fighter jets to the Ukrainian Air Force.

???????????????? pic.twitter.com/e4mfBZAV1p

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2023